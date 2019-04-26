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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале заммэра, обвиняемого в получении взятки, отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест до 24 июня замглавы Чесменского района Константина Гнипа, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районного суда.

По данным следствия, 470 тыс. руб. он получил в период 2015-2016 годов. Якобы деньги ему передала коммерческая организация за заключение договора и оплату бюджетных средств по муниципальному контракту.

Следователь ходатайствовал об избрании в отношении Гнипа меры пресечения в виде заключения под стражу. обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения не связанную с изоляцией от общества.

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На Южном Урале заммэра, обвиняемого в получении взятки, отправили под домашний арест

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Теги: заместитель главы, взятка, чиновник, домашний арест,



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Ранее 24.04.2019 14:41 Мск На Южном Урале заммэра поймали по подозрению во взятке

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