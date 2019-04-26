26 Апреля 2019
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО

Избиением фельдшера "скорой" в Тюмени заинтересовалась полиция

Полиция начала проверку инцидента с избиением врача "скорой помощи" в Тюмени.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления МВД России по Тюменской области, медики обратились с заявлением к правоохранителям. Сейчас идет процессуальная проверка, по итогам которой будет принято решение.

Напомним, группа нетрезвых тюменцев попыталась избить медработника, который приехал на вызов к дому на Московском тракте. Врач пытался оказать помощь молодому человеку с пробитой головой, но его товарищи начали вести себя агрессивной и распускать руки.

драка в Тюмени(2019)|Фото: vk.com/toptyum

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Избиением фельдшера "скорой" в Тюмени заинтересовалась полиция

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Теги: избиение врача, Тюмень, Московский тракт, полиция



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