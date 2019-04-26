СМИ: Задержанный полковник ФСБ брал крупные взятки от банка "Югра"

СМИ узнали подробности дела против полковника ФСБ Кирилла Черкалина, курировавшего в ведомстве борьбу с преступностью в банковской сфере.

Напомним, в четверг стало известно о задержании действующего и двух бывших сотрудников управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ.

Начальника отдела Черкалина подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей, пишет "Коммерсант".

По версии следствия, взятки, которые получал задержанный, были связаны с рядом уголовных дел по махинациям в коммерческих банках.

Его экс-подчиненных Дмитрия Фролова и Андрея Васильева подозревают в мошенничестве. Якобы они выступали решальщиками, обещая посодействовать в закрытии уголовного дела, но, получив деньги, своих клиентов кинули.

При проведении обысков в кабинете и дома у Черкалина были изъяты крупные суммы денег, коллекции часов и драгоценности. "Возможно, это будет второй Захарченко", - отметил источник издания.

При этом отмечается, что полковник являлся знаковой фигурой для, возможно, всего финансового сектора страны. Черкалин тесно сотрудничал с ЦБ, АСВ и Росфинмониторингом и помогал им преследовать банкиров в России и за рубежом.

Между тем, появилась информация, что Черкалин, Фролов и Васильев - те самые люди, которые ответственны за вывод нескольких миллиардов из банка "Югра" перед тем, как его лишили лицензии. Об этом пишет телеграмм-канал Mash.

"Троицу задержали в рамках дела о взяточничестве и крышевании крупного бизнеса. Масштабы дела исчисляются сотнями миллионов рублей", - отмечает ТК. Сегодня суд решит вопрос об аресте Васильева и Фролова.