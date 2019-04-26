Малый театр назвал дату прощания с Народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой

Стала известна дата прощания с Народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.

Актриса скончалась на 92-м году жизни. Известно, что в последние годы она боролась с тяжелой болезнью.

Как сообщили Накануне.RU в Малом театре, где артистка служила с 1958 года, прощание с Элиной Быстрицкой состоится 29 апреля. Гражданская панихида пройдет в зрительном зале на основной сцене Малого театра и продлится с 12 до 13 часов, отпевание и похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище.

В театре выразили соболезнования родным, близким и всем поклонникам творчества великой актрисы.