Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга контролируют старые мусоровозы, из кузовов которых по дороге на полигон ТБО вываливается мусор

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга начали контролировать старые мусоровозы, из кузовов которых сыпался мусор, загрязняя проезжую часть и газоны поселка Садовый. Об этом у себя на странице в социальной сети сообщил глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Ситуация с мусоровозами в поселке Садовый начала исправляться. Десятки водителей привлечены к административной ответственности. Благодарю полицейских за эффективную работу. Рад за жителей поселка, труд которых во время субботников (а они показали настоящий мастер-класс) не станет сизифовым. Не забываем и о второй проблеме – количестве мусоровозов. Сейчас занимаемся проработкой вариантов. Их, на самом деле, два: создать объездной путь, либо уменьшить трафик. Специалисты все анализируют и считают", - пишет Кравченко.

Напомним, ранее глава района во время визита в Садовый заметил проблему: "По поселку не ездят – носятся - мусоровозы. С учетом того, что как в любом спальном районе на дорогу в любой момент могут выбежать дети, негодованию предела нет", - написал он тогда в Facebook.

Садовый находится на пути к полигону ТБО "Северный". "Главная проблема – не весь мусор довозят до места. У некоторых операторов машины не просто не специализированные, а откровенно опасные для такого вида работ – обычные бортовые грузовики и самосвалы, не оборудованные даже тряпичным (!!) тентом. Как говорил ранее, скорость движения, плюс ветер – результат: загаженные обочины. Буду встречаться с руководством Спецавтобазы. Вопрос надо решать. А самая острая проблема Садового – траффик этих мусоровозов. По 500-600 машин в сутки по улицам. Немыслимо. Посмотрели окрестности. Будем искать варианты прокладки обходного пути", - отмечает Кравченко.

Напомним, что так называемая "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам.

Добавим, что Свердловская область попала в число регионов, где риск возникновения "мусорной" напряженности критический. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что в ходе "мусорной реформы" жители региона получили некорректные счета. После этого местные власти решили снизить тариф на вывоз мусора на 12 рублей в месяц.