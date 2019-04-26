Куйвашев напомнил свердловчанам об атомных катастрофах

Губернатор Евгений Куйвашев, несмотря на отпуск, нашёл время обратиться к свердловчанам в связи с Днем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, приуроченному к трагедии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Департамент информационной политики региона цитирует слова Куйвашева, посвящённые событиям 33-летней давности: "Сегодня мы отмечаем памятную дату, которая напоминает нам о чернобыльской трагедии - первой и крупнейшей в прошлом веке техногенной радиационной катастрофе. Чернобыльская авария унесла тысячи жизней, нанесла непоправимый экологический ущерб, стала предупреждением человечеству о необходимости осторожного обращения с атомной энергией".

Впрочем, на Среднем Урале список пострадавших от "мирного атома" намного шире. Губернатор напомнил, что в Свердловской области проживает около 8 тысяч участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф: это и чернобыльцы, и семипалатинцы, и ветераны подразделений особого риска, и люди, пострадавшие из-за аварии на ПО "Маяк".

"Наш долг – чтить память погибших в результате радиационных аварий, всесторонне помогать тем, кто рисковал своей жизнью и здоровьем ради нашего спасения, и не допустить повторения трагедии", - заключил Куйвашев.