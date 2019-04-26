26 Апреля 2019
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Около половины россиян будут соблюдать традиции празднования Пасхи

Большинство россиян будут отмечать Пасху в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

"В 2019 г., 48% опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 21% - освящать их в церкви. Еще 44% наших сограждан отправятся в гости или примут родных и близких у себя, 11% преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти 11% опрошенных", - говорится в сообщении. 

Пасху не будут праздновать 18% сограждан, причем эта доля выше среди молодежи от 18 до 24 лет - там она составляет 35%.

О том, что Пасха празднуется в этом году 28 апреля, осведомлены 77% россиян. Лишь 8% россиян назвали дату неверно.

"Вдобавок, 50% опрошенных правильно понимают, что празднуют в Пасху, называя воскресение Христа. Неизвестна дата празднования Пасхи в этом году 15% опрошенных. В неведении находятся, прежде всего, неверующие (33%), мужчины (25%) и молодежь (38%)", - добавили во ВЦИОМ.

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Около половины россиян будут соблюдать традиции празднования Пасхи

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Теги: Пасха, праздник, ВЦИОМ, опрос



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