Под Воронежем вынесен приговор матери, по вине которой на пожаре погибли две ее дочери

В Воронежской области суд вынес приговор 27-летней женщине, у которой погибли на пожаре дочери двух и трех лет.

Трагедия произошла в ноябре 2018 года в Семилукском районе, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону. Мать ушла из дома, повесив белье сушиться рядом с печкой. Начался пожар, спасти детей не удалось, они отравились угарным газом.

Суд назначил женщине год лишения свободы условно с испытательным сроком в шесть месяцев. Ее судили по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

В феврале жительница Бурятии получила реальный срок за гибель трех детей в огне. Сгорели ее десятимесячный сын и дочь трех лет, а также 2-летняя дочь подруги.