Трамп предлагает РФ и Китаю разоружаться, чтобы отменить действующий договор по СНВ?

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал о намерении сократить количество ядерных вооружений, при условии, что соглашение поддержат также РФ и КНР.

"Сегодня я видел, как президент [Владимир] Путин в России заявил о том, что рад возможности помогать [США] с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном и Северной Кореей. Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - цитирует ТАСС главу американской администрации.

В настоящее время действует Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 г. Москвой и Вашингтоном. Договор остается в силе в течение до 2021 г. и может быть продлён ещё на пять лет по обоюдному согласию сторон.

Миролюбивая инициатива хозяина Белого Дома прозвучала весьма неожиданно на фоне последних действий и планов самих же США. Сначала была озвучена идея о создании комплексов глобального мгновенного удара, в безъядерном оснащении способных выполнять те задачи, которые сегодня возложены на стратегические ядерные силы. Затем Вашингтон демонстративно вышел из заключённого ещё во времена Горбачёва Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Это даёт Соединённым Штатам возможности развернуть такие ракеты вблизи границ РФ и КНР, однако при этом Вашингтон предлагает Москве и Пекину сократить стратегические ядерные силы. В прошлом году была представлена концепция "мир через силу", в которой растущее влияние России и Китая называются в числе основных угроз национальной безопасности США.

В китайской прессе отмечают, что, хотя Трамп и жаждет соглашения о разоружении, ядерный арсенал КНР составляет меньше одной десятой от американского. Амбиции Трампа и его помощника по безопасности Джона Болтона заставляют беспокоиться об истинных мотивах Соединённых Штатов. Они могут заключаться в том, чтобы найти повод для выхода из действующего Соглашения о наступательных ядерных вооружениях, сковывающего мощь Соединённых Штатов.

Вице-президент Академии геополитических проблем, полковник Владимир Анохин в беседе с Накануне.RU предположил, что после тех выходов из договоров это не более чем зондирование позиций России и Китая по этому вопросу, в сущности переговоры могут длиться до бесконечности.

"Переговоры – это хорошо, это определяет, скажем так, какие-то генеральные линии ведущих государств, но в сущности доверять Трампу нельзя. Все эти предложения шиты белыми нитками. Одновременно создавать ракеты малой мощности, как они говорят, ядерные ударные силы малой мощности и говорить о сокращении стратегических вооружений – это, по крайней мере, нелогично для любого политика. А то, что предлагает Трамп, это – сократить возможности серьёзных потерь во время какой-нибудь очередной серьёзной авантюры", – считает эксперт.

Примером такой авантюры может быть, например, операция на Корейском полуострове, когда нападение на Северную Корею может спровоцировать вмешательство в конфликт России или Китая. "Наверняка и Ким Чен Ын встречался с Путиным для того, чтобы определить позиции России в случае обострения ситуации на Корейском полуострове. Думаю, что и Китай здесь будет серьёзно озабочен подобными предложениями. Поэтому серьёзно относиться к предложению Трампа нельзя, у него, по-моему, семь пятниц на неделе", – отметил Владимир Анохин.