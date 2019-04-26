26 Апреля 2019
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Политика

Центральный банк не изменил ключевую ставку

Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор сообщил о более низких, чем прогнозировалось, темпах прироста потребительских цен, но указал на рост инфляционных ожиданий населения, передает корреспондент Накануне.RU.
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Инфляция снизилась до 5,1%, одновременно текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза, говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров. В ЦБ отметили, что решение повысить ключевую ставку в декабре 2018 г. оказали сдерживающее влияние на инфляцию. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 г.

С момента прошлого заседания денежно-кредитные условия не изменились, состояние экономики находится вблизи потенциала, считает ЦБ.

"Значимыми рисками остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также внешние факторы. В частности, сохраняются риски замедления роста мировой экономики. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания", - говорится в сообщении.

Центробанк допустил возможность снижения ключевой ставки в втором - третьем кварталах 2019 г. Следующее заседание совета директоров состоится 14 июня.

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Центральный банк не изменил ключевую ставку

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Теги: ключевая ставка, центральный банк, регулятор,



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