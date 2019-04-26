26 Апреля 2019
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Армия и ВПК В России За рубежом

В Пентагоне назвали "уловкой" намерения России продать Турции С-400

Пентагон назвал намерения России продать Турции С-400 "стратегической уловкой". Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Эрик Пэхон.
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По его словам, Москва "хочет создать раскол между Анкарой и Вашингтоном". Пэхон отметил, что ранее "российская агрессия в Грузии, на Украине и в Сирии ослабила безопасность Турции".

Представитель Минобороны США выразил надежду, что в Анкаре "одумаются" и откажутся от С-400 в пользу систем, совместимых с техникой НАТО. Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда были с турками - "и в хорошие, и в плохие времена", пишет Infox.ru.

Напомним, ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар исключил интегрирование российской системы С-400 в действующие системы вооружений НАТО.

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В Пентагоне назвали "уловкой" намерения России продать Турции С-400

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Теги: Пентагон, Россия, Турция, С-400



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