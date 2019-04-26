26 Апреля 2019
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Артемий Лебедев запустил шоу на YouTube – матерный обзор новостей за неделю

Кажется, свое YouTube-шоу стало трендом текущего сезона у отечественного шоу-бизнеса и интернет-звезд. Только ленивый еще не завел канал. Преуспевающий дизайнер Артемий Лебедев (44) решил не оставаться в стороне от моды и тоже начал вещать на YouTube.

Шоу непонятно как называется, возможно, "Артемий Лебедев". В ходе 13-минутного ролика дизайнер с выкрашенным в цвет зеленки чубом комментирует новости минувшей недели (а то и двух), подменяя остроумие и иронию матом. Очевидно, пилот был записан довольно давно, потому что Лебедев рассказывает про победу Зеленского в первом туре, тогда как он уже победил во втором.

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Концепция такова: Лебедев ненавидит практически все, о чем и сообщает. Конора Макгрегора не знает, считает, что MMA – это Московская медицинская академия, долго рассказывает, почему не любит украинскую власть, Кокорина и Мамаева предлагает подержать еще в тюрьме, дает понять, что презирает закон о неуважении к власти и т.д. Также он жалуется на то, что у него "разное лицо" каждый день и рекламирует приблуду для держания смартфона в руке.

За 11 часов ролик посмотрели всего 15 тыс. раз, при этом отношение лайков к дизлайкам примерно 4 к 1.

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Артемий Лебедев запустил шоу на YouTube – матерный обзор новостей за неделю

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Теги: артемий лебедев, youtube-шоу, мат



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