26 Апреля 2019
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Общество За рубежом

ВМС США снова займутся НЛО

ВМС США вводят специальные сообщения об НЛО для пилотов.

Летчики военно-морских сил США должны сообщать командованию в случае фиксирования в пределах видимости неопознанных объектов. "Военно-морской флот обновляет и формализует процесс, с помощью которого власти могут быть информированы о любых предполагаемых вторжениях", - сообщается в заявлении ВМС США.

В распоряжении описан регламент сообщения обо всех НЛО, увиденных военными, пишет Федералпресс.

В заявлении военных говорится, что ВМС США ставят задачу объединить и проанализировать все сообщения о неопознанных самолетах или летательных аппаратов, которые появляются на контролируемых военными территориях. Также в сообщении акцентируется, что военные не считают данные объекты инопланетянами. Один из высокопоставленных военных чиновников рассказал CNN, что некоторые из недавних сообщений об НЛО зафиксировали "объекты" высоко секретной программы военной авиации, проходящие испытания в западной части Соединенных Штатов. Поскольку эти наблюдения привлекли внимание общественности, высокопоставленные представители разведки ВМФ проинформировали Конгресс, а также летчиков об угрозах безопасности.

Издание отмечает, что Пентагон закрыл официальную программу по исследованию НЛО в 2012 году. Луис Элизондо, возглавлявший программу, в знак протеста подал в отставку. Именно он говорил журналистке CNN Эрин Барнетт, что "есть неопровержимые доказательства того, что мы не одиноки во Вселенной и здесь, на Земле. Эти самолеты - мы будем называть их самолетами - демонстрируют характеристики, которых в настоящее время нет ни в американском, ни в иностранном военном арсенале. Например, они нарушают законы аэродинамики, демонстрируют преодоление земного притяжения и прочие невозможные в настоящее время технические возможности", - рассказал Элизондо об объектах, которые они исследовали.

Сейчас военные решили заново исследовать фиксируемые летательные объекты, систематизировать данные и определить, представляют ли они угрозу национальной безопасности США.

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ВМС США снова займутся НЛО

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Теги: ВМС США, НЛО



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