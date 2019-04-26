26 Апреля 2019
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Армия и ВПК В России

"Бумеранг" на испытаниях превзошел заданные характеристики

Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.

Об этом РИА Новости заявил генеральный директор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

Речь идет о скоростных показателях и характеристиках, которые касаются преодоления препятствий.

Напомним, "Бумеранг" был впервые представлен публике 9 мая 2015 года: тогда же на Красной площади впервые показали и другие новинки бронетехники: тяжелую гусеничную платформу "Армата" и среднюю гусеничную платформу "Курганец-25". Госиспытания новейшей боевой платформы начнутся в этом году.

Ранее сообщалось, что на платформе "Бумеранг" планируется создать колесный танк. Он может получить 125-миллиметровое орудие от самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ" для ВДВ.

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"Бумеранг" на испытаниях превзошел заданные характеристики

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Теги: боевая, платформа, бумеранг



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