26 Апреля 2019
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Происшествия Пермский край

Потолок в детском саду Перми рухнул из-за повреждения моечного шланга на верхнем этаже

В департаменте образования Перми Накануне.RU прокомментировали обрушение потолка в детском саду №87.
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Напомним, ЧП произошло несколько дней назад во время занятий в групповом помещении одного из подразделений по адресу ул. Седова, 14. Свидетелями произошедшего стали родители, поскольку в тот день в детском саду проходил день открытых дверей.

"Просто чудом никто не пострадал!" - пишет автор поста в соцсети. Он также сообщает, что здание старое и находится в аварийном состоянии, однако никаких действий по его ремонту администрация ДОУ якобы не предпринимала.

детский сад, потолок, обрушение(2019)|Фото: vk.com/ppo_159

По предварительным данным, отслоение штукатурки в одном из помещений произошло из-за того, что она размокла после повреждения моечного шланга на верхнем этаже, сообщили Накануне.RU в департаменте. Ситуация находится на контроле в городском департаменте образования: специалисты проводят обследование помещений, в ходе анализа будет принято решение о проведении ремонта, который начнётся, ориентировочно, 1 мая

"В последний раз полное техническое обследование детского сада проводили в 2017 г. Кроме этого, здание было обследовано в рамках ежегодной приемки в июле 2018 г.", - резюмировали в мэрии.

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Потолок в детском саду Перми рухнул из-за повреждения моечного шланга на верхнем этаже

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Теги: детский сад №87, потолок, дети



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