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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье за травму школьника в трансформаторной будке осудили мастера электросетей

Суд вынес обвинительный приговор 46-летнему мастеру Добрянского района электрических сетей производственного отделения Центральные электрические сети филиала "Пермэнерго" ОАО "МРСК Урала", пишет Федералпресс. Мужчина не обеспечил безопасность на трансформаторной будке, туда попали дети и 11-летний ребенок получил тяжелую травму.

Инцидент произошел 6 ноября 2018 года в поселке Дивья Добрянского района. По версии следствия, в тот день в одну из местных трансформаторных будок забрался одиннадцатилетний мальчик, его ударило током - эксперты констатировали тяжелый вред здоровью. К уголовной ответственности был привлечен мастер электросетей, допустивший свободный доступ ребенка на опасный объект, сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Суд, изучив обстоятельства дела приговорил обвиняемого к полутора годам ограничения свободы.

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В Прикамье за травму школьника в трансформаторной будке осудили мастера электросетей

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Теги: травма, школьник, электросети



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