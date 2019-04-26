Артисту Василию Лановому присвоено звание Героя Труда РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ артисту Василию Лановому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Соответствующий указ подписан главой государства.

Артисту Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Василию Лановому присвоено звание Героя Труда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Кроме того, такое же звание присвоено руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества "Южморрыбфлот" Сергею Антонову, дежурному по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением Ольге Бочкаревой, советнику гендиректора ПАО "Завод "Красное Сормово" Николаю Жаркову и писателю, главе Адыгейского реготделения "Союза писателей России" Исхаку Машбашеву.

Как сообщало Накануне.RU, 14 февраля, в годовщину освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, Лановой запланировал творческую встречу с жителями города. Однако в московском аэропорту при прохождении регистрации сотрудники "Победы" не пропустили Василия Семеновича в самолет из-за размера ручной клади. После инцидента артисту разрешили бесплатно пользоваться услугами авиакомпании до конца 2019 года.