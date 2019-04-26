Артисту Василию Лановому присвоено звание Героя Труда РФ

26 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО Москва

Артисту Василию Лановому присвоено звание Героя Труда РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ артисту Василию Лановому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
Читайте также:

Соответствующий указ подписан главой государства.

Артисту Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Василию Лановому присвоено звание Героя Труда РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Кроме того, такое же звание присвоено руководителю направления промвооружения и такелажа акционерного общества "Южморрыбфлот" Сергею Антонову, дежурному по сортировочной горке железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением Ольге Бочкаревой, советнику гендиректора ПАО "Завод "Красное Сормово" Николаю Жаркову и писателю, главе Адыгейского реготделения "Союза писателей России" Исхаку Машбашеву.

Как сообщало Накануне.RU, 14 февраля, в годовщину освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, Лановой запланировал творческую встречу с жителями города. Однако в московском аэропорту при прохождении регистрации сотрудники "Победы" не пропустили Василия Семеновича в самолет из-за размера ручной клади. После инцидента артисту разрешили бесплатно пользоваться услугами авиакомпании до конца 2019 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Артисту Василию Лановому присвоено звание Героя Труда РФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Василий Лановой, герой труда, Владимир Путин, звание



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5170

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети