Красноярских воспитательниц отправили в колонию за издевательства над детьми

Суд в Красноярском крае вынес приговор двум воспитательницам детсада комбинированного вида №5 "Колосок". Их признали виновными в истязании детей и отправили в колонию.

Напомним, в апреле 2017 года родители детей, посещающих среднюю группу данного детсада, заметили у них следы от уколов иголкой. Ребята рассказали, что у их воспитателей есть "помощницы" - канцелярские кнопки, которыми их кололи "за плохое поведение".

Следователям удалось установить, что воспитатели умышленно, ради наказания в каждом случае непослушания детей неоднократно наносили им уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела. Как уточнили в ведомстве, в ходе следствия воспитательницы не признали свою вину.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в управление образования города Канска направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших преступлению. Приговором суда воспитателям-извергам назначено по четыре лишения свободы в колонии общего режима. Обе были взяты под стражу прямо в зале суда.