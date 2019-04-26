Афонские старцы написали разгромное письмо в адрес Варфоломея

Двенадцать афонских старцев написали письмо Священному Киноту Святой горы Афон в связи с вмешательством константинопольского патриарха Варфоломея в украинскую церковную жизнь и объявлением "автокефалии" для раскольников. Текст письма приводит Отдел внешних церковных связей РПЦ.

Старцы отметили, что на Украине есть каноническая Церковь, которая "продолжает считать новых автокефалов раскольниками, не имеет с ними общения, а на основании священных канонов и со всеми теми, кто имеет общение с раскольниками", т.е. с самим константинопольским патриархатом.

Они подчеркнули, что форум на Крите в 2016 году поддержал "всеересь экуменизма", т.е. идеологию объединения всех религий. Теперь же Фанар несет исключительную ответственность и за оправдание раскола, который является вторым после ереси преступлением против Церкви.

"Мы, святогорцы, желаем проявить свою решимость и не стать причастниками раскола", - пишут они.

Они приводят массу канонических свидетельств беззакония Варфоломея и указывают, что 9-е правило IV Вселенского Собора, на которое ссылается Варфоломей в своем томосе для раскольников, относится к его праву принимать апелляции только от подчиненных ему клириков.

"Давно известно, что патриарх Варфоломей не питает особого уважения к священным канонам, которые он нарушал и нарушает, особенно в отношении связей с еретиками, а сейчас еще и с раскольниками", - указывают афонские старцы.

Они просят Священный Кинот до всеправославного решения запретить доступ раскольникам на Афон "или, по крайней мере, совершать им что-либо как клирикам", а сами не желают подвергать опасности свое спасение, вступая в общение с раскольниками.

Письмо подписали 12 старцев, некоторые с братством.

Напомним, Священный Кинот решил не направлять делегацию на интронизацию нового лидера раскола Сергея Думенко-Епифания, которая прошла в начале февраля.