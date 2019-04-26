На Южном Урале экс-главу села подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями

Бывший глава Светловского сельского поселения Челябинской области подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый безвозмездно передал предпринимателю экскаватор и грузовую автомашину, которые находились в муниципальной собственности, а также земельный участок из категории земель сельхозназначения. За это экс-глава получил 6 т. зерна для личного подсобного хозяйства.