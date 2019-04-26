Пассажира "ЮТэйра", которому стало плохо на рейсе Сургут - Москва, до экстренной посадки в Тюмени "вёл" врач "Центра медицины катастроф"

Югорские медики рассказали подробности экстренной посадки самолёта "ЮТэйр", который во время полёта из Сургута в Москву вынужденно приземлился в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Напомним, полёт был прерван утром 25 апреля. После короткой остановки в Тюмени пассажиры улетели в столицу.

У 60-летнего пострадавшего начался приступ эпилепсии. Врач реанимационной бригады "Центра медицины катастроф" оказал ему экстренную помощь до посадки в Тюмени.

Там пострадавший был эвакуирован в стационар "Нефтяник". Сейчас его здоровью ничего не угрожает, из больницы его выписали. В департаменте добавляют, что этим же рейсом реанимационная бригада "Центра медицины катастроф"эвакуировала ребёнка в специализированную клинику Москвы.