В Прикамье на торги выставлены участки для разведки золота и нефти

В Пермском крае на аукцион выставлены участки недр с запасами россыпного золота и нефти. Аукцион объявил департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу.

На аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи золота из россыпных месторождений выставлен участок на реке Кырма в Горнозаводском районе и на реке Шалдинка Большая, следует из материалов ведомства.

Также на аукцион выставлены участки с углеводородным сырьем: Зубовский, Нерчинский, Ошьинский, Западно-Осинский.

Недропользователи могут подать заявки 24 мая 2019 г. включительно.