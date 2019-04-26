26 Апреля 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Прокуратура проверит жалобы сотрудников "ЮТэйр-инжиниринг" на переработки и отсутствие индексации зарплаты

Уральская транспортная прокуратура выяснит, правдива ли информация о долгах по зарплате перед сотрудниками "ЮТэйр-инжиниринг", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
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По некоторым данным, 400 сотрудников компании из 35 городов России, в том числе те, кто находится в Африке по миссии ООН, пожаловались руководству на переработки. Якобы существует даже два табеля. Один с фактической отработкой, другой — с меньшим количеством часов, как того требуют документы. Также речь якобы идёт о том, что зарплату не индексировали много лет.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры Накануне.RU сообщили, что сразу после появления информации об этом организована проверка сведений.

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Прокуратура проверит жалобы сотрудников "ЮТэйр-инжиниринг" на переработки и отсутствие индексации зарплаты

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Теги: ЮТэйр-инжиниринг, Уральская транспортная прокуратура, долги по зарплате, переработки, проврка



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