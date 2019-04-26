"Преследуемая" экс-директор уральской школы узнала об уголовке от СМИ

Бывший директор школы №8 села Косулино (Белоярский район) Ольга Черемисина удивлена информацией о том, что в отношении неё возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним: сегодня прокуратура Свердловской области сообщила, что якобы в 2016-2018 годах директор заключила трудовые договоры с четырьмя знакомыми, устроив их на работу сторожами, гардеробщиком и электромонтером. Как показала проверка, она достоверно знала, что на самом деле эти люди в школе работать не будут, однако за эти годы на их счет была перечислена заработная плата на общую сумму свыше 1 млн руб. из бюджета Белоярского городского округа.

Деньги, по версии следствия, переводились на банковские карты Черемисиной, а средства она затем тратила на себя. В прокуратуре заявляют, что фиктивные работники были осведомлены о противоправных действиях женщины, но согласились на её предложение ради формирования страховой и накопительной части своих пенсий. Против теперь уже бывшего директора школы возбуждено дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения), проводится расследование.

О том, что ей предъявлено обвинение в мошенничестве, Черемисина узнала от корреспондента Накануне.RU. По её словам, две недели назад она имела разговор со следователями, но тогда шла речь о статье 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

"И я была с этим согласна, раз виновата - накажут, они в этом больше меня понимают", - сказала педагог, заметив, что не может прокомментировать, почему дело переквалифицировали.

На вопрос Накануне.RU, не связывает ли она возбуждение "уголовки" с событиями вокруг школы и последующим её вынужденным увольнением с должности директора, Черемисина ответила осторожно: "Могу предполагать, откуда "ноги растут", а прямых доказательств у меня нет".

Ранее Черемисина заявила Накануне.RU, что её решение уйти с должности вынужденное – "увольняюсь с подачи главы" (Белоярского городского округа Андрея Горбова).

"Я - "неугодная", не вхожу в его [Горбова] команду лишь потому, что действую законно, а не исходя из его желаний", - сказала теперь уже бывший руководитель образовательного учреждения.

Напомним, родители школы неоднократно выступали против увольнения Черемисиной, заявляли о давлении властей и даже выходили на митинги. В ситуации ездил разбираться вице-губернатор Сергей Бидонько.