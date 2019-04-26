В Екатеринбурге не состоится "Матч звезд" из-за предвыборной кампании Антона Шипулина

В Екатеринбурге в 2019 году не состоится хоккейный турнир "Матч звёзд" из-за предвыборной кампании Антона Шипулина в Госдуму. Об этом на своей странице в Instagram сообщил актер шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Дорогие друзья! Нас часто спрашивают, состоится ли в этом году "Матч Звёзд"? К сожалению, нет. Во-первых, Антон Шипулин сейчас много времени проводит на мероприятиях, в том числе и благотворительных, связанных с своей предвыборной компанией! Во-вторых, найти партнера на такие мероприятия не просто... деньги за билеты уходят на аренду площадки и организационные вопросы!" - пишет Исаев.

Напомним, что "Матч звёзд" - традиционно праздничное и семейное мероприятие, поэтому интересные развлечения, конкурсы и выступления продуманы для зрителей всех возрастов. Хоккейный турнир организовывает Благотворительный фонд Антона Шипулина.

Напомним, в марте Шипулин объявил, что попробует себя в политике и собирается стать депутатом Госдумы. Для этого он примет участие в предварительном голосовании "Единой России" по Серовскому избирательному округу, которое пройдет 26 мая. Как рассказал сам Антон на встрече с общественниками, такое решение он принял после поддержки этой идеи губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Выборы в Госдуму, в которых собирается принять участие Антон Шипулин, состоятся 8 сентября.

Также в Екатеринбурге собираются строить спортивный комплекс имени Шипулина.