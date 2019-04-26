Виновных в гибели людей на пожарах в Хакасии в 2015 году освободили от наказания

Суд вынес приговор по уголовному делу о гибели людей при пожарах в Хакасии в 2015 году. Виновных освободили от наказания.

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Напомним, 12 апреля 2015 года в результате возгорания на территории села Шира погибли 12 человек, еще 54 получили различные травмы. Также был причинен значительный материальный ущерб более чем тысяче физических и юридических лиц.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, на скамье подсудимых оказались начальник отряда противопожарной службы №7 Виктор Зенков, а также главы Ширинского района и Ширинского сельсовета Сергей Зайцев и Юрий Ковалев. Всех троих признали виновными в халатности.

Как показало расследование, Зайцев и Ковалев не обеспечили выполнение на территории села Шира требований законодательства в сфере пожарной безопасности, а Зенков не осуществил руководство тушением возникших пожаров, что повлекло их масштабное распространение.

Суд вынес свой приговор: Зенкову назначено 4 года и 7 месяцев, Зайцеву - 4,5 года, а Ковалеву - 4 года и 8 месяцев лишения свободы.

Как добавили в СКР, в соответствии с постановлением Госдумы "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г." все трое были освобождены от назначенного наказания.