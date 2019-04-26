Виновных в гибели людей на пожарах в Хакасии в 2015 году освободили от наказания

26 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Сибирский ФО В России

Виновных в гибели людей на пожарах в Хакасии в 2015 году освободили от наказания

Суд вынес приговор по уголовному делу о гибели людей при пожарах в Хакасии в 2015 году. Виновных освободили от наказания.
Читайте также:

Напомним, 12 апреля 2015 года в результате возгорания на территории села Шира погибли 12 человек, еще 54 получили различные травмы. Также был причинен значительный материальный ущерб более чем тысяче физических и юридических лиц.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, на скамье подсудимых оказались начальник отряда противопожарной службы №7 Виктор Зенков, а также главы Ширинского района и Ширинского сельсовета Сергей Зайцев и Юрий Ковалев. Всех троих признали виновными в халатности.

Как показало расследование, Зайцев и Ковалев не обеспечили выполнение на территории села Шира требований законодательства в сфере пожарной безопасности, а Зенков не осуществил руководство тушением возникших пожаров, что повлекло их масштабное распространение.

Суд вынес свой приговор: Зенкову назначено 4 года и 7 месяцев, Зайцеву - 4,5 года, а Ковалеву - 4 года и 8 месяцев лишения свободы.

Как добавили в СКР, в соответствии с постановлением Госдумы "Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г." все трое были освобождены от назначенного наказания.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Виновных в гибели людей на пожарах в Хакасии в 2015 году освободили от наказания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Хакасия, пожары, суд, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.04.2015 07:18 Мск Пожары охватили около 40 населенных пунктов Хакасии
Ранее 12.04.2015 15:22 Мск Власти Хакасии переведены на круглосуточный режим работы
Ранее 12.04.2015 14:54 Мск Около 60 человек пострадали от пожаров в Хакасии, информация о погибших проверяется
Ранее 12.04.2015 12:57 Мск Более сотни домов горят в населенных пунктах Хакасии

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5166

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети