В Костроме неизвестные взорвали банкомат и вынесли его содержимое
В Костроме неизвестный взорвали банкомат и похитили его содержимое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Костромской области.
"По предварительным данным около 3.45 минут 26 апреля двое неизвестных повредили банкомат, расположенный на территории офиса круглосуточного обслуживания одного из кредитных учреждений", - говорится в сообщении.
Согласно представленным ведомством фото, речь идет о банкомате, принадлежащем "Сбербанку".
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба пока устанавливается.