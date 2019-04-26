В Костроме неизвестные взорвали банкомат и вынесли его содержимое

В Костроме неизвестный взорвали банкомат и похитили его содержимое, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Костромской области.

"По предварительным данным около 3.45 минут 26 апреля двое неизвестных повредили банкомат, расположенный на территории офиса круглосуточного обслуживания одного из кредитных учреждений", - говорится в сообщении.

Согласно представленным ведомством фото, речь идет о банкомате, принадлежащем "Сбербанку".

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба пока устанавливается.