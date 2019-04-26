26 Апреля 2019
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Политика Челябинская область

Первым вице-губернатором Челябинской области назначен Виктор Мамин

Первым заместителем губернатора Челябинской области назначен Виктор Мамин. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, новая должность введена в структуру правительства области.

Ранее Виктор Мамин работал директором департамента Минэнерго России и заместителем директора департамента ПАО "Россети".

В должности первого вице-губернатора он будет отвечать за направления цифровизации, кадрового развития, имущественных отношений, юридические, организационные и хозяйственные вопросы, а также контроль исполнения поручений. Он будет курировать деятельность заместителя губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства, а также министерствоа информационных технологий и связи, министерства имущества и природных ресурсов, и постпредства Челябинской области при Правительстве РФ.

Напомним, сегодня Алексей Текслер уволил Евгения Тефтелева с должности заместителя губернатора. Должность упразднена.

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Первым вице-губернатором Челябинской области назначен Виктор Мамин

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Теги: Виктор Мамин, назначение, Алексей Текслер,



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