МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни и его жены

МИД России пообещал ответить на решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.

Ранее Госдепартамент США объявил, что американские власти располагают "подтвержденной информацией" о причастности Хучиева к пыткам.

В заявлении на сайте МИД РФ подчеркивается, что действия американской стороны "отражают курс на дальнейшее обострение" двусторонних отношений.

В 2017 году США внесли в санкционный "список Магнитского" главу Чечни Рамзана Кадырова. Санкции касаются заморозки активов и запрета на въезд в США.

Кадыров с иронией отнесся к решению в Вашингтона, сказав в шутку, что он "40 лет вынашивал планы поехать в Америку и заняться там бизнесом", а также отметив, что "одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя".