МИД РФ пообещал ответить на санкции США в отношении премьера Чечни и его жены
МИД России пообещал ответить на решение Вашингтона о запрете на въезд в США премьер-министра Чечни Муслима Хучиева и его жены Сапият Шабазовой.
Ранее Госдепартамент США объявил, что американские власти располагают "подтвержденной информацией" о причастности Хучиева к пыткам.
В заявлении на сайте МИД РФ подчеркивается, что действия американской стороны "отражают курс на дальнейшее обострение" двусторонних отношений.
В 2017 году США внесли в санкционный "список Магнитского" главу Чечни Рамзана Кадырова. Санкции касаются заморозки активов и запрета на въезд в США.
Кадыров с иронией отнесся к решению в Вашингтона, сказав в шутку, что он "40 лет вынашивал планы поехать в Америку и заняться там бизнесом", а также отметив, что "одна маленькая, но гордая Чеченская Республика не дает целому государству покоя".