Зеленский покинул Украину

Сегодня утром новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский улетел в Турцию. Об этом он сам написал в Facebook и выложил фотографию из аэропорта.

По его словам, он отвозит детей на ежегодный фестиваль "Весело" и через два дня вернется назад. Это первые выходные за четыре месяца, подчеркнул Зеленский.

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, активно поддерживающая проигравшего президента Петра Порошенко, упрекнула Зеленского в отъезде из страны до объявления результатов выборов. У Порошенко якобы вообще не было выходных.

"Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он "посмел" после лет без выходных на несколько дней за свой счет поехать на отдых", - написала Геращенко о тайном отдыхе олигарха на Мальдивах.

Напомним, накануне Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании объявления результатов выборов, чтобы не дать ему успеть распустить парламент.

При этом, как сообщало Накануне.RU, Рада намерена сильно ограничить полномочия Зеленского.

Советник Зеленского Дмитрий Разумков назвал это "ударом под дых не только Зеленскому, а 73% его избирателей, которые надеются, что он выполнит все свои обещания".

Отметим, что в день повторного голосования 21 апреля Зеленский заявил, не хочет заезжать в президентский кабинет на улице Банковой в центре Киева и вообще намерен перенести администрацию президента в другое место.