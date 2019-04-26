26 Апреля 2019
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Общество Тюменская область

Тюменцы толпой избили приехавшего на вызов врача "скорой"

В Тюмени группа молодых людей напала на врача "скорой помощи", который приехал по их вызову. Инцидент произошел на Московском тракте, видео очевидцы опубликовали в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Пострадавший, к которому приехали медики, сидел на лавочке у подъезда с пробитой головой. Его друзья начали агрессивно себя вести с врачом, который пытался оказать помощь. В адрес медика посыпались угрозы, тем молодые попытались его избить.

драка в Тюмени(2019)|Фото: vk.com/toptyum

Бригада покинула место вызова.

Как сообщало Накануне.RU, тюменские следователи инициировали проверку после того, как раненный тюменец попытался избить фельдшера, приехавшего на вызов.

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Тюменцы толпой избили приехавшего на вызов врача "скорой"

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Теги: избиаение врача, скорая помощь,



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