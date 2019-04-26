Тюменцы толпой избили приехавшего на вызов врача "скорой"

В Тюмени группа молодых людей напала на врача "скорой помощи", который приехал по их вызову. Инцидент произошел на Московском тракте, видео очевидцы опубликовали в социальных сетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Пострадавший, к которому приехали медики, сидел на лавочке у подъезда с пробитой головой. Его друзья начали агрессивно себя вести с врачом, который пытался оказать помощь. В адрес медика посыпались угрозы, тем молодые попытались его избить.

Бригада покинула место вызова.

Как сообщало Накануне.RU, тюменские следователи инициировали проверку после того, как раненный тюменец попытался избить фельдшера, приехавшего на вызов.