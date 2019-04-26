В 19 территориях Среднего Урала объявлен особый противопожарный режим

На Среднем Урале введен особый противопожарный режим.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на сегодняшний день режим установлен в 19 территориях региона, в том числе в Екатеринбурге. С полным списком можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

На период действия особого противопожарного режима полностью запрещаются любые действия с открытым огнем, а в территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности. Гражданам запрещается разводить костры на территории муниципалитета, дачных участков, частного жилого сектора и в местах отдыха, сжигать мусор и сухую растительность, осуществлять палы травы и проводить огневые работы.

Нарушение этих требований в условиях особого противопожарного режима влечет за собой денежный штраф. А в зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.