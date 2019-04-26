26 Апреля 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Ямальский "Фонд поддержки малого предпринимательства" заплатил сотни тысяч за несуществующие консультации бизнесменов

"Гарантийный фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО" в 2017 г. договорился с ООО Юридическое бюро "Альянс-Право" об оказании консультационных услуг. Их должны были получить 300 представителей ямальского малого и среднего бизнеса, однако в итоге их никто не консультировал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В ноябре 2017 г. в фонд поступил отчёт о выполнении договора. "Альянс-Право" перевели за работу 900 тыс. руб. Фактически же бизнесмены не получили никаких консультаций.

В том же году фонд заключил договор с одной из общественных организаций на оказание услуг. Несмотря на предоставление в фонд отчета о прошедших мероприятиях, ряд лиц участия в них не принимали. Сумма оплаченных, но не выполненных работ составила 820 тыс. руб.

Прокуратура направила в следственные органы материалы проверки. Возбуждены два уголовных дела о мошенничестве в крупном размере.

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Ямальский "Фонд поддержки малого предпринимательства" заплатил сотни тысяч за несуществующие консультации бизнесменов

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Теги: Фонд поддержки малого предпринимательства ЯНАО, консультации



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