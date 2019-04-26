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Происшествия Москва

Следствие просит арестовать московского репетитора по музыке, избивавшего ученицу

Следствие будет ходатайствовать об аресте московского репетитора по музыке, подозреваемого в избиении восьмилетней девочки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.

"В ходе допроса мужчина подтвердил факт проявления грубости в отношении ребенка и пояснил, что в воспитательных и учебных целях применял к ней физическую силу", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, следствие будет просить суд заключить 23-летнего мужчину под стражу. В скором времени фигуранту будет предъявлено обвинение.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, во время уроков музыки репетитор систематически наносил побои и применял физическую силу к 8-летней девочке. Также педагог высказывал в ее адрес различные оскорбления.

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Следствие просит арестовать московского репетитора по музыке, избивавшего ученицу

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Теги: репетитор, музыка, арест, СКР



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Ранее 24.04.2019 13:25 Мск Московский репетитор избивал 8-летнюю девочку во время уроков музыки

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