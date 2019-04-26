26 Апреля 2019
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Природный пожар угрожает космодрому "Восточный"

Природный пожар угрожает космодрому "Восточный". Степной пожар, спровоцированный палом травы, разгорелся всего в нескольких километрах от космодрома.

В случае усиления ветра огонь может перекинуться на строящиеся объекты второй очереди "Восточного" ,сообщает "Интерфакс".

Ранее госкорпорация "Роскосмос" попросила дополнительные средства на строительство космодрома.

Об этом сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев. По его данным, в настоящее время построено 5 из 19 запланированных объектов.

В текущем году должна начаться вторая очередь строительства, чтобы к 2021 году "Восточный" был полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием ракет-носителей тяжелого класса.

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Природный пожар угрожает космодрому "Восточный"

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Теги: природный пожар, космодром восточный



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