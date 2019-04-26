На Южном Урале самовыдвиженцам разрешили участвовать в выборах губернатора

Депутаты ЗСО приняли законопроект, разрешающий самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора Челябинской области. Соответствующее решение принято на заседании областного парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Согласно поправкам в областной закон о выборах губернатора, выдвигать кандидатов смогут не только избирательные объединения, но и в порядке самовыдвижения. Для этого самовыдвиженцы должны уведомить облизбирком о намерении участвовать в выборах и собрать в свою поддержку 0,5% подписей от числа избирателей, а также депутатов представительных органов муниципальных образований.

Кроме того, увеличена предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда до 150 млн руб. При проведении повторного голосования сумма увеличивается на 20%. Также изменения предусматривают возможность голосования по месту нахождения избирателя.

Напомним, Алексей Текслер на своей первой пресс-конференции заявил, что намерен пойти на выборы губернатора Челябинской области в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" ранее уже заявила о своей готовности поддержать врио на выборах главы области. Однако Текслер дистанцировался от партии и намерен консолидировать вокруг себя и другие общественные и политические силы.