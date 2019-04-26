После эвакуации в "Ельцин-центре" решили повременить с обсуждением "нетрадиционных" тем

Екатеринбургский "Ельцин-центр" (ЕЦ) пока воздержится от проведения мероприятий, связанных с обсуждением вопросов нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе центра, цикл встреч под общим названием "Бай-бай, стигма!" продолжится дискуссией на тему прав феминисток, а к несостоявшемуся 25 апреля из-за ложного минирования мероприятию "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" (18+) уже не вернутся.

Пресс-секретарь ЕЦ Евгения Капитонихина напомнила, что серия открытых дискуссий "Бай-бай, стигма!" даёт возможность любому "расширить представления о мире и людях, рядом с которыми мы живем". По её словам, ошибочно называть несостоявшееся мероприятие "ЛГБТ-форумом".

"Мы уже обсуждали проблемы людей с ВИЧ, и такого внимания, в том числе прессы, дискуссия почему-то не привлекла, - отметила Капитонихина. – Проект "Бай-бай, стигма!" – не разовая акция, и он будет продолжен. Есть масса других тем, например, одна из ближайших связана с феминизмом".

Интересно, что представителей ЛГБТ-сообщества, приглашённых на дискуссию в "Ельцин-центр" в качестве экспертов, лжеминирование с последующей эвакуацией не смутило. Свои проблемы они в этот же день обсудили в баре "Колбаса".