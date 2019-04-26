После эвакуации в "Ельцин-центре" решили повременить с обсуждением "нетрадиционных" тем

26 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

После эвакуации в "Ельцин-центре" решили повременить с обсуждением "нетрадиционных" тем

Екатеринбургский "Ельцин-центр" (ЕЦ) пока воздержится от проведения мероприятий, связанных с обсуждением вопросов нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе центра, цикл встреч под общим названием "Бай-бай, стигма!" продолжится дискуссией на тему прав феминисток, а к несостоявшемуся 25 апреля из-за ложного минирования мероприятию "Сексуальная ориентация и гендерная идентичность" (18+) уже не вернутся.

Ельцин, 1990 гг, лихие 90-ые, Ельцин Центр, Фонд Ельцина(2015)|Фото: Накануне.RU

Пресс-секретарь ЕЦ Евгения Капитонихина напомнила, что серия открытых дискуссий "Бай-бай, стигма!" даёт возможность любому "расширить представления о мире и людях, рядом с которыми мы живем". По её словам, ошибочно называть несостоявшееся мероприятие "ЛГБТ-форумом".

"Мы уже обсуждали проблемы людей с ВИЧ, и такого внимания, в том числе прессы, дискуссия почему-то не привлекла, - отметила Капитонихина. – Проект "Бай-бай, стигма!" – не разовая акция, и он будет продолжен. Есть масса других тем, например, одна из ближайших связана с феминизмом".

Ельцин-центр, эвакуация(2019)|Фото: vk.com/Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие

Интересно, что представителей ЛГБТ-сообщества, приглашённых на дискуссию в "Ельцин-центр" в качестве экспертов, лжеминирование с последующей эвакуацией не смутило. Свои проблемы они в этот же день обсудили в баре "Колбаса".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

После эвакуации в "Ельцин-центре" решили повременить с обсуждением "нетрадиционных" тем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ельцин Центр, ЛГБТ, Бай-бай стигма, Евгения Капитонихина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.04.2019 21:40 Мск Из "Ельцин-Центра" эвакуировали порядка 600 человек из-за сообщения о бомбе

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5166

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети