В Екатеринбурге жители Сортировки попросили продлить автобус №60 до улицы Пехотинцев

В Екатеринбурге жители Сортировки попросили продлить автобус №60 до улицы Пехотинцев. Как сообщили Накануне.RU в мэрии города, заместитель главы города по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов провел очередное заседание экспертного совета по организации транспортной системы города, на котором рассматривались вопросы улучшения качества транспортного обслуживания горожан.

Маршрут автобуса №60 "Синие Камни – ТРЦ "Карнавал" изменится с 1 мая.

"Это позволит значительно улучшить качество транспортного обслуживания жителей улицы Пехотинцев, предоставив им дополнительные возможности пользоваться общественным транспортом. На маршруте будут работать только автобусы большого класса", добавили в администрации.

Как известно, идея транспортной реформы в Екатеринбурге была озвучена еще в 2017 году. И уже тогда была подвергнута разгромной критике со стороны как горожан, так и экспертов.