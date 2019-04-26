В МИД РФ рассказали, как будут строится отношения России и Украины после избрания Зеленского

В Министерстве иностранных дел РФ рассказали, как теперь будут развиваться взаимоотношения России и Украины.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все целиком зависит от конкретных действий Киева. По ее словам, Москва после избрания Владимира Зеленского президентом приняла к сведению волеизъявление украинского народа и теперь "намерена занять выжидательную позицию".

Также Захарова подчеркнула, что перспективы отношений между двумя странами будут зависеть от того, готова ли новая власть Украины брать ответственность за собственные решения и выполнять международные договоренности, включая Минские соглашения, пишет Infox.ru.

Напомним, ранее в МИД РФ ответили украинскому министру, пообещавшему въехать в Москву на танке.