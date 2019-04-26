Тюменский район получит более 50 миллионов на строительство дорог к участкам для многодетных

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении бюджетных средств Тюменскому району на строительство дорог к участкам многодетных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сумма финансирования превысит 50 млн руб. Деньги будут направлены на выполнение работ по первому этапу инженерной подготовки площадки для жилищного строительства в деревне Падерина Московского муниципального образования

Дорогой, съездами и тротуарами с щебеночным покрытием обеспечат 149 земельных участков по ул. Бульварная. В настоящий момент готова проектная документация на строительство дорог, получено положительное заключение госэкспертизы. Также подготовительные работы перед будущим строительством пройдут на ул. Главная.

Всего на этой площадке находятся 1 967 земельных участков для многодетных.