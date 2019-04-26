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Общество В России

На 92-м году жизни скончалась Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни, сообщает "Россия-24" (ВГТРК).

Об этом также передает "Рен ТВ" со ссылкой на заявление Малого театра, где служила артистка.

Известно, что в последние годы Быстрицкая боролась с тяжелой болезнью.

Элина Быстрицкая работала в Малом театре с 1958 года. В кино она дебютировала еще студенткой - в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". В 1955 году сыграла роль врача в фильме "Неоконченная повесть".

Но "самая главная дорога в искусстве", по признанию самой артистки, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). Затем Быстрицкая снялась в другой киноленте, упрочившей ее славу, - "Добровольцы". На ее счету еще несколько заметных киноработ.

С 1978 года занималась педагогической деятельностью в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина. Преподавала на кафедре актерского мастерства в ГИТИСе имени А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС).

Выступала в концертах, в том числе сольных, где пела романсы, русские народные песни, песни военных лет. С 2010 года сотрудничала с Государственным академическим русским народным ансамблем «Россия» имени Л. Зыкиной.

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На 92-м году жизни скончалась Элина Быстрицкая

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Теги: элина, быстрицкая



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