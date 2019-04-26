Макрон заявил, что пора сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".

По словам Макрона, реформу Шенгена нужно проводить, даже если на новый формат согласятся не все его участники, передает Regnum.

"Можно даже сделать так, чтобы в нее входило меньше государств", - сказал глава государства.

Дублинское соглашение, отметил он, больше не работает, поскольку ряд стран Шенгенской зоны не проявляют солидарности по миграционному вопросу.

Еще в 2016 году председатель Европейского совета Дональд Туск заявлял, что у Европейского союза осталось лишь два месяца для того, чтобы спасти Шенгенскую зону.

По его словам, за это время необходимо взять под контроль миграционный кризис. Иначе, по словам Туска, зона безвизовых перемещений развалится.

Ранее президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер признал, что члены Евросоюза не справились с миграционным кризисом.

Только за 2015 год на территорию ЕС прибыли более 1 млн беженцев и мигрантов, большинство из которых направились в Германию и страны Северной Европы.