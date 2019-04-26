Минские соглашения выполнить уже невозможно, - постпред Украины в ООН

Минские соглашения уже невыполнимы. Об этом заявил председатель Постоянного представительства Украины в ООН Владимир Ельченко, комментируя указ президента России о предоставлении гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР в упрощенном порядке.

На заседании Совбеза ООН Ельченко подчеркнул, что отныне Киев считает невозможным проведение в Донбассе местных выборов, как записано в Минских соглашениях.

Он назвал указ Владимира Путина незаконным и призвал отменить его. При этом, как сообщало Накануне.RU, украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признал, что указ Путина не имеет отношения к Минским договоренностям.

"Россия действует в этом случае исключительно в рамках своего внутреннего законодательства", - сказал Тука.