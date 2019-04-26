Путин определил 15 критериев для оценки глав российских регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ". Как передает корреспондент Накануне.RU, документ был опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в перечне показателей для оценки глав регионов значится 15 критериев: уровень доверия к власти, уровень реальной среднемесячной зарплаты, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, доступности жилья, качество окружающей среды и другие.

Теперь Администрация президента должна до 1 июня представить методику анализа по утвержденным показателям и ежегодно готовить отчеты об эффективности губернаторов. Аналогичное поручение дано и Правительству РФ.

Напомним, недавно социологи выяснили, что в шести из 16 регионов России, где осенью пройдут губернаторские выборы, может потребоваться второй тур.