26 Апреля 2019
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Политика Центральный ФО В России Москва

Путин определил 15 критериев для оценки глав российских регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ". Как передает корреспондент Накануне.RU, документ был опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в перечне показателей для оценки глав регионов значится 15 критериев: уровень доверия к власти, уровень реальной среднемесячной зарплаты, ожидаемая продолжительность жизни, уровень бедности, доступности жилья, качество окружающей среды и другие.

чиновник, часы, депутат, бюрократия(2018)|Фото: Накануне.RU

Теперь Администрация президента должна до 1 июня представить методику анализа по утвержденным показателям и ежегодно готовить отчеты об эффективности губернаторов. Аналогичное поручение дано и Правительству РФ.

Напомним, недавно социологи выяснили, что в шести из 16 регионов России, где осенью пройдут губернаторские выборы, может потребоваться второй тур.

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Путин определил 15 критериев для оценки глав российских регионов

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Теги: Путин, губернаторы, оценка



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