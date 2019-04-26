В СПЧ просят главу Кемеровской области Цивилева разобраться в ситуации с массовыми увольнениями медработников в Анжеро-Суджинской больнице

В СПЧ просят губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева разобраться в ситуации с сокращением медработников в Анжеро-Судженской больнице. Соответствующее обращение в адрес главы региона направили два члена СПЧ – президент Конфедерации труда России Борис Кравченко и председатель Экспертного совета по правозащитному образованию Анита Соболева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Совета.

В своем обращении они выразили тревогу в связи с протестной голодовкой младших сестер в больнице города и массовыми сокращениями младшего медицинского персонала.

"По имеющимся у нас сведениям, в Анжеро-Судженской городской больнице начато массовое сокращение младшего медицинского персонала - более 120 ставок санитарок и младших медсестер (или 106 физических лиц). В ходе этой процедуры несколько десятков сотрудниц планируется уволить, а остальных – перевести в "уборщики служебных помещений" на существенно меньшую зарплату, с уменьшением социальных гарантий, предусмотренных для медицинских работников (отмена льготного пенсионного стажа, существенное сокращение оплачиваемого отпуска и надбавок за вредные условия труда)", - говорится в тексте документа.

Также общественники указывают на отсутствие оперативной реакции со стороны надзорных органов – прокуратуры, управления Росздравнадзора, государственной инспекции труда, в адрес которых еще месяц назад были направлены соответствующие жалобы по этому вопросу.

"Просим Вас, как губернатора Кемеровской области, взять ситуацию под свой личный контроль, разобраться во всех аспектах происходящего в Анжеро-Судженской городской больнице, создать временную рабочую комиссию, обеспечив представительство в ней интересов протестующих медработников", - отмечают в СПЧ. В Совете также подтвердили свою готовность участвовать в урегулировании конфликтной ситуации.

Напомним, в Окуловке Новгородской области врачи уже несколько недель требуют повысить им заработные платы на 100% - сейчас они получают 13 тыс. руб. в месяц. Они объявили итальянскую забастовку и угрожают массовыми увольнениями.