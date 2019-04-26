Директора коммунальной организации оштрафовали за сжигание мусора на закрытой свалке в поселке Роза

В Коркино директор ООО "Коммунальный сервис" оштрафовали на 10 тысяч рублей за сжигание мусора на бывшей свалке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В прокуратуру обратились местные жители с жалобами на постоянные пожары на бывшей свалке. В ходе проверки было установлено, что организация осуществляло свою деятельность по сбору и хранению отходов ТБО, также осуществлялось сжигание мусора.

Напомним, 22 марта Алексей Текслер изменил маршрут своего первого объезда территории. Вместо запланированного посещения ледовой арены "Трактор" и новой школы в микрорайоне "Ньютон", глава области отправился на Коркинский разрез и горящую свалку в поселке Роза. Врио губернатора признался, что именно сюжет про свалку в Розе и вынудил его изменить маршрут.

Местные жители уже несколько месяцев жалуются на пожары и запах гари. Главу области не устроило количество техники, которая занимается тушением возгораний. На свалке работают только один бульдозер и одна пожарная машина. Текслер поручил главе района привлечь больше техники и людей на борьбу с пожарами, а также заняться проектно-сметной документацией на рекультивацию свалки, чтобы уже в следующем году приступить к ее ликвидации. В свою очередь он пообещал, что область окажет всю необходимую помощь.

Через несколько дней глава Коркинского района Наталья Лощинина отчиталась перед врио губернатора, что возгорания на свалке ликвидированы.