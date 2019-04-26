На обслуживание МВЦ "Екатеринбург - ЭКСПО" будут тратить полмиллиарда в год

Обслуживание МВЦ "Екатеринбург –ЭКСПО" будет стоит полмиллиарда в год. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети депутат ЗакСО Александр Ивачев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"После того как стало известно, что сумма контракта на проведение работ по строительству Конгресс-центра выросла в два раза и составила 9,558 млрд рублей, нам стало интересно, насколько вырастут ежегодные затраты на комплекс после окончания строительства. Для этого фракция КПРФ направила депутатский запрос в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, и задала всего два вопроса: сколько бюджетных денег тратится на содержание МВЦ и сколько будет стоить его содержание после ввода в эксплуатацию конгресс-центра", - пишет депутат.

По его словам, бюджет области в 2018 году выделил субсидию в размере 467,7 млн руб. на текущие расходы АО "Уральский выставочный центр" (собственник МВЦ), а вот в какую сумму выйдет обслуживание дополнительно еще и Конгресс-центра министерство госимущества не раскрывать.

"Кроме того, следует отметить, что инфраструктурные проекты должны со временем выходить на самоокупаемость в обслуживании и открывать новые возможности для региона в перспективе, но спустя 8 лет после открытия МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" мы продолжаем субсидировать его обеспечение и по сей день в баснословно больших объёмах. Так нужен ли нам на самом деле конгресс-центр?", - задаётся вопросом Ивачев.

Напомним, что многофунциональному центру предстоит принять Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 уже в июле текущего года.

"Нет никаких сомнений в том, что Конгресс-центр после завершения строительства станет одним из лучших в стране и даже за ее пределами", - подчеркнул Алексей Орлов.