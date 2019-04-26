26 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Си Цзиньпин: Китай не стремится к положительному торговому балансу и девальвации юаня

В Пекине открылся второй саммит "Одного пояса – одного пути", на открытии которого выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Гонконгское издание South China Morning Post выделило шесть ключевых пунктов выступления китайского лидера.
  • Китай не станет девальвировать юань. КНР сохранит курс валюты в разумных пределах, так, чтобы "не сделать нищим своего соседа". Именно за девальвацию Пекин неоднократно критикуется со стороны Белого Дома США.
  • Си Цзиньпин не упомянул о торговой войне. По словам председателя КНР, страна не стремится к положительному сальдо торгового баланса и готова импортировать больше сельскохозяйственной продукции и услуг для того, чтобы сбалансировать торговлю.
  • Усиление защиты интеллектуальной собственности. Китай намерен наладить сотрудничество в этой области с международным сообществом. Китай прекратит процедуру принудительной передачи технологий, намерен защищать торговые марки и коммерческую тайну и бороться с воровством интеллектуальной собственности.
  • Усиление открытости экономики. КНР намерена снижать тарифы и нетарифные барьеры для входа иностранных компаний на китайский рынок. Деятельность предприятий с иностранным капиталом будет разрешена в большем количестве секторов экономики. Кроме того Китай продолжит структурные реформы в области предложения.
  • План "Пояса и пути" представляет пользу не только Китаю, так как направлен на практическое сотрудничество участвующих стран, обеспечивая беспроигрышный результат и общее развитие.
  • Развитие "зелёных технологий" и экологии. Стоит отметить, что в этом отношении с инициативой "Один пояс – один путь" готов сотрудничать штат Калифорния, хотя Соединённые Штаты делегацию высокого уровня на форум не отправили.

Напомним, второй форум "Одного пояса - одного пути" проходит в Пекине 26-27 апреля, два года спустя после первого. В предыдущий раз на саммит прибыли главы 29 государств. На этот раз мероприятие стало ещё более представительным - на него собрались первые лица 37 стран.

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Си Цзиньпин: Китай не стремится к положительному торговому балансу и девальвации юаня

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Теги: Си Цзиньпин, Пояс и Путь, форум



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