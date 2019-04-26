Си Цзиньпин: Китай не стремится к положительному торговому балансу и девальвации юаня

В Пекине открылся второй саммит "Одного пояса – одного пути", на открытии которого выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Гонконгское издание South China Morning Post выделило шесть ключевых пунктов выступления китайского лидера.

Китай не станет девальвировать юань. КНР сохранит курс валюты в разумных пределах, так, чтобы "не сделать нищим своего соседа". Именно за девальвацию Пекин неоднократно критикуется со стороны Белого Дома США.

Си Цзиньпин не упомянул о торговой войне. По словам председателя КНР, страна не стремится к положительному сальдо торгового баланса и готова импортировать больше сельскохозяйственной продукции и услуг для того, чтобы сбалансировать торговлю.

Усиление защиты интеллектуальной собственности. Китай намерен наладить сотрудничество в этой области с международным сообществом. Китай прекратит процедуру принудительной передачи технологий, намерен защищать торговые марки и коммерческую тайну и бороться с воровством интеллектуальной собственности.

Усиление открытости экономики. КНР намерена снижать тарифы и нетарифные барьеры для входа иностранных компаний на китайский рынок. Деятельность предприятий с иностранным капиталом будет разрешена в большем количестве секторов экономики. Кроме того Китай продолжит структурные реформы в области предложения.

План "Пояса и пути" представляет пользу не только Китаю, так как направлен на практическое сотрудничество участвующих стран, обеспечивая беспроигрышный результат и общее развитие.

Развитие "зелёных технологий" и экологии. Стоит отметить, что в этом отношении с инициативой "Один пояс – один путь" готов сотрудничать штат Калифорния, хотя Соединённые Штаты делегацию высокого уровня на форум не отправили.

Напомним, второй форум "Одного пояса - одного пути" проходит в Пекине 26-27 апреля, два года спустя после первого. В предыдущий раз на саммит прибыли главы 29 государств. На этот раз мероприятие стало ещё более представительным - на него собрались первые лица 37 стран.