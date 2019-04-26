На Ямале зимники закрывают до следующего сезона из-за теплой погоды

В Ямало-Ненецком автономном округе принято решение о закрытии двух зимников из четырех.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямала, решение принято в связи с наступлением устойчивых плюсовых температур. Ездить по зимним трассам стало опасно.

Уже закрыт проезд по сезонной трассе Лабытнанги – Мужи – Азовы – Теги, а завтра закроется зимник Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале. Сейчас по нему пропускают только транспорт повышенной проходимости общей массой от трех с половиной до 15 тонн.

По словам первого заместителя директора "Дорожной инспекции ЯНАО" Дениса Конева, подрядчикам необходимо за три дня снять все средства организации движения: дорожные знаки и вешки.

"Во время работ по демонтажу средств организации движения работа КПП будет продолжена до особого распоряжения – для контроля за соблюдением приказа дирекции о закрытии движения по маршрутам", - сообщил он.

Два оставшихся зимника работают с ограничениями. С 8.00 и до 20.00 разрешен проезд по зимнику Уренгой - Красноселькуп для авто общей массой до трех с половиной тонн, с 20.00 и до 8.00 - для автомобилей массой до 30 тонн. На трассе Салехард - Надым с 8.00 до 20.00 могут проехать полноприводные автомобили массой до трех с половиной тонн, а после 20.00 движение разрешено для автомобилей массой до 30 тонн.

Напомним, ранее депутат ямальского заксобрания Степан Вануйто вместе с вице-президентом ассоциации "Ямал-Потомкам" Сергеем Худи проехал по зимнику до отдаленных поселков. Добираться пришлось практически вплавь: снег растаял, и дорога превратилась в настоящую реку. Видеозапись поездки появилась в соцсетях.