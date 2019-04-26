293 тома: первое уголовное дело о пожаре в "Зимней вишне" поступило в суд

Материалы первого уголовного дела о пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня" поступили в Заводский районный суд Кемерова.

Дело поступило сегодня в 293 тома. Дата первого заседания еще не назначена, передает ТАСС.

Обвиняемыми по делу проходят несколько человек: это гендиректор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, глава компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник этой же компании - инженер противопожарной системы, а по образованию повар Александр Никитин.

Надежда Судденок

Также в числе фигурантов - работник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (компания-собственник ТРЦ) Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

Сергей Антюшин

Напомним, недавно объявленный в розыск фигурант дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" был задержан в Польше.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В СКР заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.